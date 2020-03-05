Крымский "суд" приговорил местного жителя к 6 годам тюрьмы

Новости Украины:Крымчанина Сергея Филатова приговорили к 6 годам тюрьмы за якобы создание ячейки "Свидетелей Иеговы".

Подконтрольный Кремлю Джанкойский районный суд признал крымчанина Сергея Филатова виновным в создании отделения религиозной организации "Свидетели Иеговы" и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет и ограничением свободы на один год, а также запретил ему заниматься просветительской деятельностью, деятельностью связанной с выступлениями и публикациями в СМИ и размещением материалов в интернете на протяжении пяти лет.

Как сообщается на сайте Крымской правозащитной группы, крымчанина взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО, ранее он находился под подпиской о невыезде.

Отбывать основное наказание Филатов будет в исправительной колонии общего режима.

Отмечается, что 16 ноября 2018 года в домах предполагаемых (по версии следствия) последователей организации "Свидетели Иеговы", в том числе у Филатова, прошли обыски. Следствие считает, что Филатов организовал в Джанкое ячейку "Сиваш", которая входит в структуру "Управленческого центра Свидетелей Иеговы". Он, по мнению ФСБ, проводил публичные собрания и выступления, пропагандируя идеи религиозного движения.

Отмечается, что в России религиозная организация "Свидетели Иеговы" внесена в список экстремистских.

Эксперт Крымской правозащитной группы Александр Седов пояснил, что само по себе преследование последователей организации "Свидетели Иеговы" только за то, что они являются членами религиозной организации, уже является грубым нарушением ст. 9 Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) (Свобода совести и религии).

"Тот факт, что преследование членов религиозной организации "Свидетели Иеговы" выражается в лишении свободы на оккупированной территории Украины на основании законов РФ, нарушает еще ряд статей ЕКПЧ и Женевской конвенции IV, прежде всего это ст. 5 ЕКПЧ (Право на свободу и личную неприкосновенность). Поскольку "Свидетели Иеговы" не запрещена в Украине, то преследование их в Крыму является нарушением ст.7 ЕКПЧ (Наказание исключительно на основании закона). Применение российского уголовного кодекса на оккупированной территории Украины нарушает статью 64 Женевской конвенции IV. Преследование за религиозные убеждения на оккупированной территории нарушает статьи 27, 58 Женевской конвенции IV", - отметил эксперт.

Правозащитник подчеркивает, что таким образом лишение свободы последователей организации "Свидетели Иеговы" в Крыму является комплексом нарушений прав человека и международного гуманитарного права и, соответственно, попадает под юрисдикцию Европейского суда по правам человека и Международного уголовного суда.