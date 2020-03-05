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В Черновцах из-за коронавируса отменят все массовые мероприятия

В Черновцах из-за коронавируса отменят все массовые мероприятия
22:40 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:В Черновцах проведут противоэпидемические меры.

В связи с фиксацией случае COVID-19 в Черновцах, в Черновицкой области планируется введение вынужденных противоэпидемических мероприятий, в частности, запрет массовых мероприятий, концертов, конференций, спортивных событий и приостановление учебного процесса. Противоэпидемические меры вводятся в Черновицкой области на 16 дней начиная с 6 марта, передает пресс-служба Кабмина.

Как сообщили в пресс-службе, Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Черновцах признала регистрацию случае COVID-19 локальной чрезвычайной ситуацией на региональном уровне.

"В связи с фиксацией случае COVID-19 в Черновцах, в Черновицкой области планируется введение вынужденных противоэпидемических мероприятий, в частности, запрет массовых мероприятий, концертов, конференций, спортивных событий и приостановление учебного процесса", - говорится в сообщении.

Для недопущения распространения коронавирусной инфекции в Украине было принято решение ввести ограничительные противоэпидемические мероприятия в отдельном регионе Украины. Также это делается для обеспечения спокойствия граждан, которые взволнованы из-за фиксации COVID-19, отметили в пресс-службе.

Как пояснили в Кабмине, такие меры необходимы, чтобы уменьшить массовые скопления людей. Поскольку, коронавирус передается капельным путем, в соответствии возбудитель COVID-19 от больного человека может распространяться максимум на 1,5-2 м.

"Противоэпидемические мероприятия вводятся в Черновицкой области на 16 дней начиная из 6 марта", - говорится в сообщении.

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Украина, Кабмин, Черновцы, Коронавирус.
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