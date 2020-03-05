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СММ ОБСЕ: боевики обстреляли участок разведения сил на Донбассе

СММ ОБСЕ: боевики обстреляли участок разведения сил на Донбассе
22:47 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости Украины:СММ ОБСЕ зафиксировала обстрел на участке разведения сил в районе Петровского.

Мониторинговая миссия СММ ОБСЕ зафиксировала обстрел в пределах участка разведения в районе Петровского, который осуществляли вооруженные формирования Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

"В ежедневном отчете от 4 марта 2020 года СММ ОБСЕ информирует, что «ночью и рано утром 1 марта камера СММ в населенном пункте Петровское (временно оккупированном, 41 км к югу от Донецка) зафиксировала 2 снаряда и 8 дульных вспышек на расстоянии ориентировочно 0 , 5-1,5 км юго-юго-запад (по оценке, все в пределах участка разведения в районе Петровского). При детальном изучении указанной информации установлено, что обстрелы осуществлено представителями вооруженных формирований Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Указано, что этот случай не является исключением и в непосредственной близости от района разведения сил и средств неоднократно нарушался режим прекращения огня в восточной части участка разведения, в юго-восточном углу участка в районе высоты 202,9, а также со стороны населенного пункта Викторовка.

"Кроме этого, за прошедшие сутки противник дважды совершил провокационный обстрел участка разведения в присутствии патруля СММ ОБСЕ, применив стрелковое оружие. Подразделения Объединенных сил придерживаются достигнутых договоренностей и огонь в ответ не открывают. Указанные действия еще раз подтверждают нежелание вооруженных формирований Российской Федерации остановить вооруженный конфликт", - сообщили в пресс-службе.

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ОБСЕ, Донбасс, ООС.
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