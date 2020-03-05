В Харьковском метро провели профилактическую дезинфекцию

Новости Украины:В Харьковском метро провели профилактическую чистку всех вагонов.

Все поезда КП "Харьковский метрополитен", которые выходят на линию, во время эпидемиологического сезона проходят полную профилактическую дезинфекцию.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

"Процесс уборки вагонов наглядно показали в Салтовском депо. В частности, мастер клининговой компании" СПО "Юлия Еременко рассказала, что каждый поезд за час до выхода на линию обрабатывают дезинфицирующим средством, и это занимает 20-30 минут", - говорится в сообщении.

Как отмечается, для дезинфекции используют средство Disecon Om, который также применяется при уборке в больницах и детсадах. Этим средством протирают в вагонах все поверхности - сиденья, поручни, двери и даже рекламу. Перед этим в вагоне моют пол и вытирают пыль.

"Такие мероприятия проводятся круглый год, но во время эпидемиологического сезона концентрацию средства увеличивают", - отметила Еременко.

По ее словам, ежесуточно в двух поездах проводится генеральная уборка, когда моют также потолок и вентиляционные решетки.

Мероприятия по профилактической дезинфекции вагонов, уточнили корреспонденту Укринформа в КП "Харьковский метрополитен", применяются на всех линиях подземки. Сейчас в Харькове действуют три линии и 30 станции метрополитена.

Напоминаем, 3 марта в Украине подтвердили первый случай Covid-2019. Коронавирус обнаружили у мужчины из Черновцов, который с женой вернулся из Италии. Черновчанина госпитализировали в инфекционное отделение.

По состоянию на 5 марта, в мире зафиксировано 95 425 случаев заражения коронавирусом. При этом на территории материкового Китая количество больных составляет 80 410. От коронавируса в мире умерли уже 3286, выздоровели - 53299 человек.