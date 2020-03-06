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Закарпатский взяточник: СБУ взяла с поличным начальника одного из подразделений ГСЧС

Закарпатский взяточник: СБУ взяла с поличным начальника одного из подразделений ГСЧС
15:13 Сегодня Телеграф УНН Фото: ssu.gov.ua

Новости Украины:На Закарпатье сотрудники СБУ задержали руководителя одного из подразделений ГСЧС за получение неправомерной выгоды.

Сотрудники СБУ разоблачили руководителя одного из подразделений Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Закарпатской области в систематическом получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"По предварительной версии следствия, начальник аварийно-спасательного отряда требовал от граждан взятки за содействие в трудоустройстве в подчиненного ему подразделения. В частности, за пост сапера злоумышленник хотел получить 3000 долларов", - говорится в сообщении.  

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Правоохранители задержали начальника в Ужгороде на рабочем месте, в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, при получении первой части взятки в размере 300 долларов.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении ему о подозрении.

Продолжаются следственные действия. Устанавливается причастность других должностных лиц службы к коррупционным правонарушениям.

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Украина, СБУ, Закарпатье, ГСЧС, Нацполиция.
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