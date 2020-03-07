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В Харькове состоится марш женской солидарности

В Харькове состоится марш женской солидарности
12:07 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter.com

Новости Украины:В Харькове завтра, 8 марта пройдет марш женской солидарности с сопровождением из не менее чем 500 полицейских.

В центре Харькова 8 марта состоится Марш женской солидарности.

Об этом сообщает ГУНП в Харьковской области.

Более 1000 участников мероприятия пройдут от площади Свободы по улице Сумской до площади Конституции.

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Около 300 правоохранителей будут сопровождать ходу, еще 200 – обеспечивать правопорядок по маршруту следования участников мероприятия.

Полиция призывает граждан не нарушать общественный порядок и соблюдать закон.

Как сообщалось ранее, военный оркестр Национальной гвардии устроил концерт в фойе столичной станции метро "Театральная".

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Харьков, Парад, Марш, Нацполиция, ГУНП.
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