В Харькове состоится марш женской солидарности

В центре Харькова 8 марта состоится Марш женской солидарности.
Об этом сообщает ГУНП в Харьковской области.
Более 1000 участников мероприятия пройдут от площади Свободы по улице Сумской до площади Конституции.
Около 300 правоохранителей будут сопровождать ходу, еще 200 – обеспечивать правопорядок по маршруту следования участников мероприятия.
Полиция призывает граждан не нарушать общественный порядок и соблюдать закон.
Как сообщалось ранее, военный оркестр Национальной гвардии устроил концерт в фойе столичной станции метро "Театральная".