"Дело Майдана": ГБР сообщило о подозрении экс-главе Днепровского райсуда Киева

Новости Украины:ГБР предъявило подозрение экс-главе столичного Днепровского райсуда по "делу Майдана".

Следователи Государственного бюро расследований Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 гг, совместно с прокурорами профильного Департамента Офиса генпрокурора 6 марта сообщили об изменении ранее сообщенного подозрения бывшему главе Днепровского районного суда города Киева.

"Экс-глава суда подозревается в: - организации вынесения судьями суда заведомо неправосудных решений (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 375 Уголовного кодекса Украины); незаконном препятствовании организации и проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенном должностным лицом по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ст. 340 Уголовного кодекса Украины); незаконном вмешательстве в работу автоматизированной системы документооборота суда (ч. 3 ст. 27, ч.1 ст. 376-1 Уголовного кодекса Украины)", - сообщает пресс-служба ГБР в пятницу.

Следствием установлено, что бывший председатель Днепровского районного суда, а ныне адвокат, 19 февраля 2014г организовал незаконное вмешательство в автоматизированную систему документооборота суда "Д-3" и вынесение неправосудных постановлений о применении в отношении 11 заведомо незаконно задержанных граждан меры пресечения в виде содержания под стражей для препятствования организации и проведению мирных собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций в Киеве.

"В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет", - отметили в ГБР.