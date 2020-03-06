Скачать
Пятница, 06.03.2020
Кулеба "поставил точку" в вопросе поставок воды в оккупированный Крым
Кулеба "поставил точку" в вопросе поставок воды в оккупированный Крым
ГБР: Суд не обязывал закрыть дело против Порошенко
ГБР: Суд не обязывал закрыть дело против Порошенко
Один дебютант и проверенные бойцы: Шевченко огласил список на матчи с Францией и Польшей
Один дебютант и проверенные бойцы: Шевченко огласил список на матчи с Францией и Польшей
Порадуйте своих женщин: оригинальные и легкие рецепты на 8 марта (Фото)
Порадуйте своих женщин: оригинальные и легкие рецепты

"Дело Майдана": ГБР сообщило о подозрении экс-главе Днепровского райсуда Киева

"Дело Майдана": ГБР сообщило о подозрении экс-главе Днепровского райсуда Киева
22:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГБР

Новости Украины:ГБР предъявило подозрение экс-главе столичного Днепровского райсуда по "делу Майдана".

Следователи Государственного бюро расследований Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 гг, совместно с прокурорами профильного Департамента Офиса генпрокурора 6 марта сообщили об изменении ранее сообщенного подозрения бывшему главе Днепровского районного суда города Киева.

"Экс-глава суда подозревается в: - организации вынесения судьями суда заведомо неправосудных решений (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 375 Уголовного кодекса Украины); незаконном препятствовании организации и проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенном должностным лицом по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ст. 340 Уголовного кодекса Украины); незаконном вмешательстве в работу автоматизированной системы документооборота суда (ч. 3 ст. 27, ч.1 ст. 376-1 Уголовного кодекса Украины)", - сообщает пресс-служба ГБР в пятницу.

Следствием установлено, что бывший председатель Днепровского районного суда, а ныне адвокат, 19 февраля 2014г организовал незаконное вмешательство в автоматизированную систему документооборота суда "Д-3" и вынесение неправосудных постановлений о применении в отношении 11 заведомо незаконно задержанных граждан меры пресечения в виде содержания под стражей для препятствования организации и проведению мирных собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций в Киеве.

"В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет", - отметили в ГБР.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, ГБР, Дело Майдана.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поздравления с 8 марта коллег и начальниц, красивые открытки
02 Ведущая черта характера: точный психологический тест, который расскажет о Вас
03 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 7 марта
04 Семь книг по психологии, которые перевернут ваш взгляд на жизнь
05 Простые и эффективные средства, которые полезно принимать утром для улучшения здоровья
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
РФ закрывает границу с Ираном из-за коронавируса
РФ закрывает границу с Ираном из-за коронавируса
Шмыгаль: Правительство проведет реформу ГАСИ
Шмыгаль: Правительство проведет реформу ГАСИ
Глава дипломатии ЕС: Я должен отправиться в Украину
Глава дипломатии ЕС: Я должен отправиться в Украину
Спустя 35 лет: звезды &quot;Назад в будущее&quot; сыграли в покер (Фото)
Спустя 35 лет: звезды "Назад в будущее" сыграли в покер (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь