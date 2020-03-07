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ФСБшника, убившего ветерана АТО, посадили на 12 лет

ФСБшника, убившего ветерана АТО, посадили на 12 лет
06:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Суд приговорил к 12 годам тюрьмы киллера ФСБ, убившего в Ривне ветерана АТО.

Киллер ФСБ Олег Смородинов осужден в Ривне к 12 годам тюрьмы за госизмену.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Петр Шуклинов.

"Смородинов – этнический русский, который перебрался в Украину в подростковом возрасте. Воевал в составе террористических войск РФ на Донбассе, получил ранение и уехал в Москву. Там был завербован ветераном спецназа ФСБ Максимом Питало. Хотел вступить в ЧВК Вагнера и воевать в Сирии. Но был направлен в Украину уже в статусе наемного убийцы ФСБ. В Украине Смородинов охотился на бывших участников АТО, список которых ему передали в ФСБ. Он успел расстрелять Ивана Мамчура – восемь пуль на лестничной площадке. Мамчур был ветераном 3-го полка спецопераций. Смородинов не сожалеет о содеянном. Всем доволен. Считает, что выйдет за обменом и будет передано России", – рассказал журналист.

Как пишет Лига, суд приговорил агента ФСБ Смородинова до 12 лет лишения свободы.

Фемида установила, что ранее дважды судимый гражданин Украины Смородинов в январе-феврале 2016 был завербован сотрудниками ФСБ в Москве. В сентябре 2016 после того, как бывший АТОшник Мамчур отказался работать на российские спецслужбы, Смородинов застрелил его из пистолета в подъезде дома. За это киллер получил около 5 тысяч долларов и 300 тысяч российских рублей. Кроме того, сотрудники ФСБ обещали устроить его на работу в полицию оккупированного Крыма. Смородинов получил список украинских военных, которых он должен был ликвидировать. На суде Смородинов признал свою вину.

Напомним: 37-летнего Ивана Мамчура, который работал в Ривенском следственном изоляторе майором внутренней службы, застрелили в сентябре 2016 в коридоре жилого дома.

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Суд, ФСБ, Киллер, Ривнэ, АТО.
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