На Донбассе за сутки один военный погиб, четверо пострадали

Новости Украины:Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, один получил ранение, трое получили боевое поражение.

Незаконные вооруженные формирования 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, один получил ранение, трое получили боевое поражение, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"6 марта вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…В результате подрыва БМП на неустановленном взрывном устройстве один украинский защитник погиб, еще трое военнослужащих получили боевое поражение. Также в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранение", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Авдеевка, Пески, Зайцево.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет", - подытожили в штабе ООС.