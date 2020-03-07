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В Житомире нашли убитым ветерана АТО

В Житомире нашли убитым ветерана АТО
11:50 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Житомире в подъезде одного из домов обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением.

В Житомире вчера, 6 марта, в подъезде многоэтажки нашли застреленным бывшего военного 95-й бригады Олега Котенко.

Как информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Житомирской области, 6 марта в Житомирский отдел полиции поступило сообщение об обнаружении тела мужчины с огнестрельным ранением в подъезде одного из домов областного центра. На месте происшествия работали полицейские.

Отмечается, что по указанному факту начато уголовное производство. Установлено, что погибший – частный предприниматель, 1973 года рождения.

Рядом с телом находилось зарегистрированное оружие, владельцем которого был погибший. Работники следственно-оперативных групп Житомирского отдела полиции и Главного управления Нацполиции в области, которые выехали на место происшествия, провели тщательный осмотр и другие следственные действия, а также изъяли оружие.

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Предварительно, все обстоятельства, зафиксированные в ходе первоочередных мероприятий, свидетельствуют о самоубийстве мужчины.

Как стало известно из социальных сетей, погибшим является бывший военный 95-й бригады, предприниматель и волонтер Олег Котенко.

"Человек. Разведчик. Волонтер. Строитель. Друг, которого сегодня не стало. Ты безгранично храбрый, сильный и честный. Ничего себе, все людям. Ты безгранично любил свою семью, своих девочек и работу, от которой горели глаза. Ты вдохновлял и всегда имел миллионы планов и замыслов. Нет слов. Все. В случайности не верю, не верю. Беда", – написала в Facebook местная журналистка Галина Ковальчук.

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Житомир, Убийство, Происшествие, Ветеран АТО.
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