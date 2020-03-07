В Чернигове женщина упала с пешеходного моста в Десну (Фото)

Новости Украины:В Чернигове сотрудники ГСЧС спасли женщину, упавшую с моста в реку.

В Чернигове спасли женщину, упавшую с пешеходного моста в Десну.

Об этом сообщает пресс-служба управления ГСЧС в Черниговской области.

Согласно сообщению, вчера в Чернигове с пешеходного моста через реку Десна с высоты около 10 метров упала женщина.

Падение заметили спасатели областной водолазной спасательной станции. С помощью спецснаряжения 63-летнюю женщину спасли. Пострадавшую транспортировали к берегу, где ей оказали первую домедицинскую помощь, а затем автомобилем "скорой медицинской помощи" доставили в реанимационное отделение больницы №2.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы.