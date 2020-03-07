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В Чернигове женщина упала с пешеходного моста в Десну (Фото)

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В Чернигове женщина упала с пешеходного моста в Десну (Фото)
12:35 Сегодня Телеграф УНИАН Фото:cn.dsns.gov.ua

Новости Украины:В Чернигове сотрудники ГСЧС спасли женщину, упавшую с моста в реку.

В Чернигове спасли женщину, упавшую с пешеходного моста в Десну.

Об этом сообщает пресс-служба управления ГСЧС в Черниговской области.

Согласно сообщению, вчера в Чернигове с пешеходного моста через реку Десна с высоты около 10 метров упала женщина.

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Падение заметили спасатели областной водолазной спасательной станции. С помощью спецснаряжения 63-летнюю женщину спасли. Пострадавшую транспортировали к берегу, где ей оказали первую домедицинскую помощь, а затем автомобилем "скорой медицинской помощи" доставили в реанимационное отделение больницы №2.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливают правоохранительные органы.

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Украина, Чернигов, Падение, Мост, Травмы, ГСЧС.
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