На Луганщине аферисты за счет граждан оформляли онлайн кредиты

Новости Украины:В Луганской области полиция разоблачила мошенническую схему по оформлению незаконных онлайн-кредитов.

На Луганщине правоохранители разоблачили двух жителей Северодонецка, которые в мошеннический способ узнавали у граждан их персональные данные и оформляли на них онлайн-кредиты.

Как сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции, установлено, что мошенническая схема выглядела так: злоумышленники под легендой помощи в перечислении денег от своего родственника из Польши просили граждан предоставить свои персональные данные и банковские карты.

После завершения процедуры перевода средств фигурант обещал вознаграждение – 1 тыс. грн. Обычно они обманывали молодежь и подростков.

На самом деле после получения всей необходимой информации злоумышленники оформляли онлайн-кредиты в различных финансовых учреждениях. Таким образом они нанесли гражданам ущерб на сумму свыше 150 тыс. грн.

Правоохранители провели обыски по местам проживания мужчин и изъяли телефоны, банковские карты, компьютерную технику, а также наркотики.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения фигурантам. Им грозит до 8 лет заключения.