Под Киевом на трассе легковушка столкнулась с фурой, погибли люди

На Кольцевой дороге Борисполя под Киевом произошло ДТП с участием грузовика и легокового автомобиля.
В результате столкновения автомобилей три человека погибли на месте.
После столкновения автомобили слетели с дороги. На фото с места происшествия видно, что легковушка разбита вдребезги, фура перевернулась на бок.
По предварительным данным, в результате ДТП погибли водитель легковушки и двое ее пассажиров.
Как сообщалось ранее, в Киеве на проспекте Победы человек в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал ДТП с участием 6 автомобилей.