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Под Киевом на трассе легковушка столкнулась с фурой, погибли люди

Под Киевом на трассе легковушка столкнулась с фурой, погибли люди
20:16 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter.com

Новости Украины:В Киевской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли трое человек.

На Кольцевой дороге Борисполя под Киевом произошло ДТП с участием грузовика и легокового автомобиля.

В результате столкновения автомобилей три человека погибли на месте.

После столкновения автомобили слетели с дороги. На фото с места происшествия видно, что легковушка разбита вдребезги, фура перевернулась на бок.

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По предварительным данным, в результате ДТП погибли водитель легковушки и двое ее пассажиров. 

Как сообщалось ранее, в Киеве на проспекте Победы человек в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал ДТП с участием 6 автомобилей.

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Киев, Украина, ДТП, Нацполиция, ГУНП.
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