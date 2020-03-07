Под Киевом на трассе легковушка столкнулась с фурой, погибли люди

Новости Украины:В Киевской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли трое человек.

На Кольцевой дороге Борисполя под Киевом произошло ДТП с участием грузовика и легокового автомобиля.

В результате столкновения автомобилей три человека погибли на месте.

После столкновения автомобили слетели с дороги. На фото с места происшествия видно, что легковушка разбита вдребезги, фура перевернулась на бок.

По предварительным данным, в результате ДТП погибли водитель легковушки и двое ее пассажиров.

Как сообщалось ранее, в Киеве на проспекте Победы человек в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал ДТП с участием 6 автомобилей.