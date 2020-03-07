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COVID - 19 в Черновцах: у шестерых буковинцев коронавирус не обнаружен

COVID - 19 в Черновцах: у шестерых буковинцев коронавирус не обнаружен
21:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Подозрения на коронавирус у шестерых буковинцев не подтверждены.

У шести из семи госпитализированных с подозрением на коронавирус COVID-19 жителей Черновцов тесты показали негативный результат.

Об этом сказано в сообщении на странице Черновицкой облгосадминистрации в Фейсбук в субботу вечером, со ссылкой на данные с вирусологической лаборатории Центра общественного здоровья в Киеве.

"Результаты тестов на коронавирус у 6 буковинцев, которые госпитализированы в инфекционное отделение областной клинической больницы является негативными. Также не подтверждено COVID-19 у контактных лиц!", – сказано в сообщении.

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Ранее сообщалось, что всего в области с подозрением на коронавирус были госпитализированы 7 человек.

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Эпидемия, Черновцы, Коронавирус, Черновицкая ОГА.
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