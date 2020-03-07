В Днепре на территории аэропорта обнаружили боеприпасы времен Второй мировой

Новости Украины:Пиротехники обезвредили снаряды, которые обнаружили на территории международного аэропорта "Днепропетровск".

На территории международного аэропорта «Днепропетровск» пиротехники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям извлекли боеприпасы времен Второй мировой войны.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, сегодня спасателям поступила информация, что в г. Днепр на территории ведомственной заправочной станции аэропорта во время проведения земляных работ были обнаружены устаревшие боеприпасы времен Второй мировой войны (2 артснаряда калибра 88 мм).

«Отделением группы пиротехнических работ АСО СП проводятся работы по извлечению боеприпасов и обследование территории на наличие взрывоопасных предметов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что от ГСЧС привлечены 5 спасателей и 2 единицы техники. Организовано дежурство отделения службы пожарной безопасности аэропорта.