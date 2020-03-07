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Суд арестовал мужчину за нападение на девушку-полицейскую

Суд арестовал мужчину за нападение на девушку-полицейскую
22:50 Сб, 7 Март 2020 Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Украины:В Киеве суд арестовал мужчину, который напал на девушку-полицейскую.

Деснянский районный суд Киева арестовал 43-летнего мужчину, который совершил разбойное нападение на девушку-полицейскую.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

В полиции напомнили, что ранее злоумышленник напал на девушку-полицейскую в общественном транспорте из-за того, что она ему отказала в «ухаживании». «Сотрудница полиции возвращалась из Главного управления полиции в Киевской области. Рядом с ней сел неизвестный мужчина и начал нагло приставать. Девушка попросила, чтобы тот не приставал, и сообщила, что работает в полиции. На это нападающий изо всех сил ударил кулаком ей в лицо, вырвал из рук сумку и на остановке пытался скрыться. Однако неравнодушные пассажиры его задержали и вызвали полицию», - говорится в сообщении.

Столичные полицейские задержали нападавшего в порядке ст. 208 УПК Украины. Им оказался 43-летний житель Броваров.

По факту разбойного нападения столичные правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до семи лет. Сегодня, 7 марта, Печерский суд Киева избрал нападавшему меру пресечения – содержание под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога. Также в полиции сообщили, что в настоящее время продолжаются судебные заседания по обвинению задержанного в избиении бывшей жены.

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Киев, Полиция, Суд.
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