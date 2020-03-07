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Штаб ООС: боевики обстреляли мирное население в Марьинке

Штаб ООС: боевики обстреляли мирное население в Марьинке
22:56 Сб, 7 Март 2020 Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины:Боевики произвели обстрел мирного населения около Марьянки.

Вооруженные формирования Российской Федерации осуществили очередной теракт, когда снайперским огнем обстреляли мирное население в окрестностях Марьинки.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

“Российские оккупанты совершили очередной террористический акт против украинского народа. Сегодня, 7 марта, накануне Международного дня прав женщин и мира российские оккупационные войска вели огонь на поражение по мирному гражданскому населению прифронтовой Марьинки Донецкой области. На одной из крайних улиц Марьинки, где большинство домов разрушены дотла, во время вражеского снайперского обстрела получил ранение мирный житель, который в то время находился за рулем своего автомобиля”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащими подразделения Объединенных сил оперативно была проведена эвакуация мужчины из сектора обстрела. В безопасном месте военными медиками была оказана первая медицинская помощь раненому, дальше его немедленно доставили в ближайшее медицинское учреждение.

“Противник, осуществляя преступные действия, дерзко пренебрегает всеми нормами международного гуманитарного права по ведению боевых действий и целенаправленно ведет огонь на поражение по мирным жителям. К сожалению, это не единичный случай. Таким же образом, 18 декабря 2019 года российские снайперы одиночным выстрелом убили жителя Марьинки. По данным разведки, активизация вражеских снайперов здесь не случайно. Сюда любят заезжать из России выпускники снайперской школы. Вблизи Марьинки они составляют свои экзамены и оттачивают стрелковые навыки”, — отметили в штабе ООС.

“Учитывая то, что вражеский снайпер вел огонь, прикрываясь домами мирных жителей на временно оккупированной территории, украинские военнослужащие огонь не открывали, чтобы не подвергать опасности гражданское население”, — добавили военные.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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