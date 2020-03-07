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На территории "Мотор Сичи" рухнула кирпичная конструкция

На территории "Мотор Сичи" рухнула кирпичная конструкция
23:21 Сб, 7 Март 2020 Телеграф УНН Фото: ГСЧС

Новости Украины:На "Мотор Сич" обрушилась часть кирпичного забора.

Кирпичная конструкция АО "Мотор Сич" в Запорожье обвалилась на территорию частного домовладения, расположенного поблизости.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Запорожской области, комментируя информацию местных жителей якобы о "взрыве" на заводе.

"7 марта в 19:40 от дежурного полиции в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на улице Деповская в Шевченковском районе Запорожья необходима помощь спасателей. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что из-за естественных процессов произошло разрушение кирпичной конструкции АО "Мотор Сич" на территорию частного домовладения, расположенного вблизи", - повидомилм в ГУ ДСНС в Запорожской области.

Как отметили в ведомстве, бойцы ГСЧС провели оперативные действия по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия, а именно - убрали колючую проволоку для предотвращения травмирования людей.

О происшествии сообщили администрацию АО "Мотор Сич", представители которой утром будут решать вопрос о дальнейших работах по уборке конструкции, добавили в ГУ ГСЧС.

От ГУ ГСЧС привлекалось 3 единицы техники, 11 человек личного состава.

Добавим, ранее в социальных сетях распространили информацию якобы о "взрыве" на заводе.

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Запорожье, Мотор Сич, ГСЧС.
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