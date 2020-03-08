"Ничего необычного": в Киеве маршрутка во время движения "потеряла" колесо (Видео)

Новости Украины:У Киевской маршрутки на полном ходу отвалилось колесо.

В Киеве у маршрутки на полном ходу отвалилось заднее колесо.

Видео инцидента появилось в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook.

Инцидент произошел в воскресенье, 8 марта, на улице Щербаковской в Шевченковском районе столицы. На записи видно, что изначально водитель не заметил потери колеса, и маршрутка продолжила движение на трех колесах.

Остановить маршрутку водителю удалось перед самым пешеходным переходом.

При этом он едва не задел впереди остановившейся легковой автомобиль. К счастью, общественный транспорт с людьми не перевернулся.