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"Ничего необычного": в Киеве маршрутка во время движения "потеряла" колесо (Видео)

"Ничего необычного": в Киеве маршрутка во время движения "потеряла" колесо (Видео)
19:07 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:У Киевской маршрутки на полном ходу отвалилось колесо.

В Киеве у маршрутки на полном ходу отвалилось заднее колесо.

Видео инцидента появилось в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook.

Инцидент произошел в воскресенье, 8 марта, на улице Щербаковской в Шевченковском районе столицы. На записи видно, что изначально водитель не заметил потери колеса, и маршрутка продолжила движение на трех колесах.

Остановить маршрутку водителю удалось перед самым пешеходным переходом.

"Уровень опасности желтый": киевлян предупреждают о тумане

При этом он едва не задел впереди остановившейся легковой автомобиль. К счастью, общественный транспорт с людьми не перевернулся.

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Киев, Маршрутка, Колесо.
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