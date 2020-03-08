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В Харькове состоялся Марш женской солидарности (Фото)

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В Харькове состоялся Марш женской солидарности (Фото)
22:37 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В Харькове полтысячи женщин вышли на Марш женской солидарности.

Шествие "Марш женской солидарности", которое прошло по центру Харькова, собрало полтысячи поклонниц гендерного равенства.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа с места события.

Женщины сначала собрались возле Дворца детского и юношеского творчества. В руках они держали плакаты с надписями: "Место женщины везде", "Мне не нужен патриархат", "Не против мужчин, а за равноправие". Время от времени они скандируют: "Права женщин - права человека", "Свободная женщина - свободная страна", "Мое тело - мое дело", "И ребят, и девушек угнетает патриархат".

"Мы против гендерного насилия, расизма и сексизма, против нарушения прав женщин на труд и любых проявлений патриархальности в обществе. Настаиваем на том, что женщина всегда в приоритете", - объясняет цель шествия представительница общественной женской организации "Сфера" Анна Шарыгина.

По ее словам, этот марш - 5-й по счету в Харькове.

С площади Свободы участники марша отправились по улице Сумской, чтобы дойти до площади Конституции.

Улица Сумская на этом участке перекрыта для автотранспорта. С обеих сторон шествия - усиленные патрули полиции, кинологи с поисковыми собаками, есть и бойцы Нацгвардии. Впереди колонны - несколько спецавтомобилей полиции.

Напротив памятника Шевченко шествие остановилось: два десятка активистов общественной организации "Традиции и порядок" поставили поперек улицы стол со сладостями, намереваясь, как они говорят, угостить участниц шествия и в такой форме вернуть их к традиционным ценностям. Они развернули транспарант с надписью "У вас товар - у нас купец", а также начали скандировать: "Традиция - семья - порядок".

Полиция быстро убрала стол и оттеснила активистов на тротуар. Участницы шествия продолжили путь к площади Конституции, где их снова встретили активисты, однако обошлось без конфликта.

Порядок на акции, как подтвердили корреспонденту Укринформа в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области, обеспечивали 500 силовиков.

Напоминаем, в Украине и мире сегодня, 8 марта, отмечается Международный женский день. В 1977 году Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции призвала все государства объявить в соответствии с их историческими и национальными традициями любой день года Международным днем прав женщин и мира, создавать благоприятные условия для искоренения дискриминации женщин и для их полного и равноправного привлечения к социальному развитию. Это решение было принято после окончания Международного года женщины (1975) и Десятилетия женщин ООН (1976-1985), которые ранее были провозглашены Генеральной Ассамблеей.

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Харьков, Гендерное равенство, Марш женской солидарности.
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