Смертельное ДТП на Полтавщине: водитель взят под стражу

Новости Украины:Суд взял под стражу мужчину, который совершил смертельное ДТП в Полтавской области.

Под процессуальным руководством прокуратуры Полтавской области 36-летнему жителю Киевской области сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц (ч. 3 ст. 286 УК Украины). Также ему избрана мера пресечения - содержание под стражей без возможности внести залог.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Полтавской области.

По данным следствия, мужчина, управляя автомобилем Jeep Cherokee в состоянии алкогольного опьянения, допустил столкновение с автобусом Volkswagen LT 35. В результате водитель и пассажир автобуса погибли, еще 14 человек, среди которых двое несовершеннолетних и юноша, с различными телесными повреждениями доставлены в Хорольского, Лубенского и Пирятинский центральных районных больниц. Произошло это 6 марта 2020 около 17:20 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский на территории Хорольского района.

Досудебное расследование продолжается.