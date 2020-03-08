На Буковине мужчина напал с ножом на сожительницу

Новости Украины:В Черновицкой области мужчина ударил ножом сожительницу.

В Черновицкой области во время словесной перепалки житель села Шебутинцы нанес своей сожительнице ножом телесные повреждения. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

Так, сегодня, 8 марта, в Сокирянское отделение полиции поступило сообщение от дежурного врача скорой медицинской помощи, что в приемное отделение доставлена местная жительница с не проникающим ранением грудной клетки.

Выездом на место происшествия сотрудники полиции установили, что во время совместного распития алкогольных напитков, между 47-летним жителем села Шебутинцы и его 45-летней сожительницей возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес потерпевшей ножевое ранение в область сердца.

Женщину доставили в больницу. Сейчас ее состояние стабильное, жизни и здоровью потерпевшей ничего не угрожает.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Проводится проверка.