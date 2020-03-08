В Хмельницком взяли под стражу подозреваемого в убийстве жены

Новости Украины:В Хмельницком мужчина убил собственную жену и ранил знакомого.

В Хмельницком суд взял под стражу на период предварительного расследования 44-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве жены и покушении на убийство товарища. После своего поступка злоумышленник пытался совершить самоубийство.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Хмельницкой области.

Так, 7 марта, около 14.30, на линию "102" поступило сразу несколько звонков от жителей одного из домов по улице Шевченко. Один человек сообщал, что в подъезде произошло убийство, другой - человек пытается прыгнуть с крыши.

По прибытию на место правоохранители установили, что мужчина на почве ревности ножом убил свою 38-летнюю жену и ранил 36-летнего знакомого. Поняв неотвратимость наказания за свой поступок, злоумышленник решил покончить жизнь самоубийством, спрыгнув с 8-го этажа, и вылез на подоконник на лестничной площадке

Полицейские развернули на месте происшествия спецоперацию и почти 4 часа вели переговоры с мужчиной, который, к тому же, был вооружен ножом. Спецназовцам удалось снять его с подоконника невредимым.

Следователи ГУНП в Хмельницкой области открыли уголовное производство по факту умышленного убийства и покушения на умышленное убийство и объявили мужчине о подозрении. Санкция статьи 115 Уголовного кодекса Украины в качестве максимального наказания за умышленное убийство предусматривает пожизненное лишение свободы.

Суд в качестве меры пресечения мужчине избрал содержание под стражей на период проведения досудебного расследования. Сейчас следователи продолжают выясняют все детали трагедии.