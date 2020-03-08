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В Полтаве водитель убегая от полицейских врезался в отбойник

В Полтаве водитель убегая от полицейских врезался в отбойник
23:56 Вс, 8 Март 2020 Телеграф УНН Фото: Нацполиция

Новости Украины:В Полтаве водитель автомобиля Volkswagen Passat протаранил отбойник, когда убегал от полиции.

В Полтаве нетрезвый водитель автомобиля Volkswagen Passat пытался сбежать от полицейских, но не справился с управлением и влетел в отбойник, в результате чего пострадал сам водитель и его пассажир.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Полтавской области.

"В дежурную часть Полтавского отдела полиции поступило сообщение о том, что по ул. Шевченко припаркованный автомобиль марки Volkswagen Passat, водитель которого предположительно находится в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по указанному адресу прибыл наряд Управления патрульной полиции в Полтавской области, который в дальнейшем освидетельствовал водителя данного автомобиля на приборе "Драгер" (1.05 промилле). После чего последний сел за руль и начал убегать. Во время преследования водитель не справился с управлением и допустил столкновение с бетонным отбойником, в результате чего произошло задымление автомобиля.

"В результате ДТП водитель (1995 года рождения) и пассажир транспортного средства (1989 года рождения) доставлены в больничное учреждение для оказания медицинской помощи", - добавляется в сообщении.

Полицейскими открыто уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, во Львовской области нетрезвый водитель автомобиля Mercedes въехал в электроопору, в результате чего его и пассажира авто госпитализировали в больницу.

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ДТП, Полтава, Полиция.
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