Скачать
Понедельник, 09.03.2020
Итоги дня 8 марта: Мамедов в JIT, женский марш в Киеве и украинцы на "зараженном" самолете
Итоги дня 8 марта: Мамедов в JIT, женский марш в Киеве и украинцы на "зараженном" самолете
В зоне ООС погиб украинский военный, шестеро получили ранения
В зоне ООС погиб украинский военный, шестеро получили ранения
Свитолина завоевала титул турнира в Монтерее (Видео)
Свитолина завоевала титул турнира в Монтерее (Видео)
Рецепт дня: Яблоки, запечённые под безе
Рецепт дня: Яблоки, запечённые под безе

В зоне ООС погиб украинский военный, шестеро получили ранения

В зоне ООС погиб украинский военный, шестеро получили ранения
07:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один военный, еще пятеро ранены, один получил боевую травму.

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 6 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, погиб один украинский военный, еще пятеро ранены, один получил боевую травму, сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"8 марта вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Российские оккупанты с противотанкового ракетного комплекса обстреляли грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил, который двигался к позициям украинских военнослужащих. Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения и один - боевое поражение. Кроме того, во время вражеских обстрелов украинских позиций три наших защитники получили ранения", - говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

В частности, пять обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно дважды неподалеку Опытно – из 82-мм минометов - 15 мин, 15 выстрелов из станковых противотанковых гранатометов, а также враг совершил 2 выстрела из противотанкового ракетного комплекса, два раза вблизи Авдеевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, рядом с Верхнеторецким - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Ситуация на фронте: С начала суток боевики не нарушали режим тишины

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел наших позиций, а именно вблизи н.п. Хутор Вольный - из гранатометов различных систем.

"С началом текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет", - добавили в штабе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какую миссию уготовила вам судьба: древний китайский тест "Ханьцзы"
02 В Сирии произошло масштабное ДТП: 32 погибших, более 70 раненых
03 Три гола и три удаления: Днепр-1 разгромил Мариуполь (Видео)
04 ВОЗ разрушает мифы: вещи, которые не помогут защититься от коронавируса
05 Во Львове неизвестные забросали яйцами феминисток (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дожди, тепло и туман: прогноз погоды на неделю
Дожди, тепло и туман: прогноз погоды на неделю
США требуют наказания всех виновных в катастрофе MH17
США требуют наказания всех виновных в катастрофе MH17
Стоимость нефти упала более чем на 20%
Стоимость нефти упала более чем на 20%
ТОП продуктов, которые нельзя есть после 30 лет
ТОП продуктов, которые нельзя есть после 30 лет
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь