В Виннице объявили день траура по погибшему в ООС лейтенанту Дмитрию Фирсову

Новости Украины:Дмитрий Фирсов погиб 6 марта в результате подрыва БМП на мине.

В Виннице понедельник объявлен днем траура в связи с похоронами погибшего в ООС лейтенанта Дмитрия Фирсова.

Об этом сообщает департамент по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета.

"6 марта погиб командир взвода механизированного батальона, военнослужащий 93-й отдельной механизированной бригады, лейтенант Дмитрий Фирсов с позывным "Фирс". Церемония прощания состоится в понедельник в Доме офицеров. В знак памяти защитника в День траура на всей территории Винницы будут приспущены флаги Украины с траурной лентой на зданиях и сооружениях местного самоуправления, зданиях коммунальных предприятий, учреждений и организаций ", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, исполком городского совета рекомендовал предприятиям всех форм собственности на территории города Винницы приобщиться к почтению памяти погибшего и вывесить на зданиях государственные флаги с черными лентами.До войны Фирсов вместе с семьей жил в Донецке. С начала оккупации Донбасса российскими оккупационными войсками взял в руки оружие и пошел защищать родную землю. Сначала был добровольцем в батальоне "Донбасс", а через несколько месяцев перешел в 93-ю бригаду.

Фирсов погиб 6 марта. Его жизнь оборвалась от минно-взрывной травмы, не совместимой с жизнью. Трагедия произошла вблизи населенного пункта Крымское Луганской области. Дмитрий Фирсов погиб в результате подрыва БМП на неизвестном взрывном устройстве.

Похоронят Героя в понедельник в Виннице, где сейчас живет его семья - жена и сын.

Напомним, из-за обстрелов со стороны оккупантов близ Марьинки возник крупный пожар, поврежден один из опорных пунктов.