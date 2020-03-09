В Донецкой области горела многоэтажка: спасли трое детей

Новости Украины:В Донецкой области в городе Курахово в многоэтажном доме произошел пожар.

В Курахово, Донецкая область, произошел пожар на 5-м этаже 5-ти этажного дома. Как сообщили в ГСЧС, спасены четыре человека, трое из них - дети.

Как сообщили в ГСЧС, 8 марта в 15:44 в Службу спасения поступила информация о пожаре, который произошел в Курахово по пр. Прокофьева.

Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что происходит горение электрощитовой и плотное задымление в коридоре на 5-м этаже 5-ти этажного дома, говорится в сообщении.

"Спасатели с помощью шанцевого инструмента открыли входную дверь квартиры, зашли внутрь квартир и вывели через задымленную зону на свежий воздух 4 человека, из них 3 ребенка. Все 4 человека были осмотрены работниками скорой медицинской помощи, от госпитализации отказались", - сообщили в ГСЧС и отметили, что погибших и пострадавших нет.

Пожар локализован в 16:40 и ликвидирован в 16:57.