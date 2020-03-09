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В Одесской области парень среди ночи проник в магазин и совершил кражу

В Одесской области парень среди ночи проник в магазин и совершил кражу
12:55 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Одесской области 19-летний преступник проник в магазин и вынес оттуда продукты и напитки на сумму около 2 тыс.

Злоумышленник проник в продуктовый магазин ночью, спилив навесной замок на двери, и вынес оттуда продукты питания и слабоалкогольные напитки на сумму две тысячи гривен.

Об этом сообщили в ГУНП области.

В полицию обратился владелец магазина, который сообщил, что утром обнаружил поврежденный замок и похищения кофе, сладостей, жвачек, чипсов, семян, одеколона, бутылок с энергетическим напитком и пивом и тому подобное.  

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Полицейские в течение суток установили, что к преступлению причастен 19-летний местный житель. Парня задержали по месту жительства, он признался в содеянном и пояснил, что похищенное имущество принес домой, а потом пригласил друзей и угостил их "вкусненьким". Часть похищенного полицейские изъяли и вернули владельцу.

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. За содеянное молодому грозит лишение свободы от трех до шести лет. 

Следствие продолжается.

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Украина, Одесса, Кража, Нацполиция, ГУНП.
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