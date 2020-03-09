В Киеве возле набережной нашли пакет с останками человека

Новости Украины:В Киеве водолазы обнаружили труп человека неподалеку от Оболонской набережной, тело было в пакете.

Водолазы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям неподалеку Оболонской набережной в столице обследуют дно Днепра в поисках останков тела человека.

Об этом сообщили в ГСЧС Киева.

"Водолазы ГСЧС работают по заявке "102", ищут останки тела человека", - сообщили в службе.

По словам собеседника, по информации правоохранительных органов, найдено полиэтиленовый пакет с останками тела человека, пока дно обследуют на возможные наличие других останков тела.

Как сообщалось, ранее водолазы в акватории Киевского водохранилища проводили поиски пропавшего рыбака.