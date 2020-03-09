В Киеве возле набережной нашли пакет с останками человека

Водолазы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям неподалеку Оболонской набережной в столице обследуют дно Днепра в поисках останков тела человека.
Об этом сообщили в ГСЧС Киева.
"Водолазы ГСЧС работают по заявке "102", ищут останки тела человека", - сообщили в службе.
По словам собеседника, по информации правоохранительных органов, найдено полиэтиленовый пакет с останками тела человека, пока дно обследуют на возможные наличие других останков тела.
Как сообщалось, ранее водолазы в акватории Киевского водохранилища проводили поиски пропавшего рыбака.