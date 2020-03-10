За растрату госсредств будут судит работников Национальной медакадемии

Новости Украины:Должностных лиц Института Национальной академии меднаук подозревают в растрате 10 миллионов гривень.

Перед судом предстанут должностные лица одного из отделений Института Национальной академии медицинских наук за растрату более 10 млн грн государственных средств. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Отмечается, что фигуранты совершили служебный подлог и растратили государственные средства, которые предназначались для реконструкции одного из отделений Института Национальной академии медицинских наук.

Следователи направили в суд обвинительный акт в отношении должностных лиц Института и предприятий-подрядчиков по фактам злоупотребления служебным положением.

"Злоумышленникам инкриминируют сразу три статьи Уголовного кодекса Украины - ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и 366 (служебный подлог). Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет", - добавили в полиции.

Напомним, пограничники Украины на границе с Польшей раскрыли незаконную схему по транспортировке товаров.