Скачать
Вторник, 10.03.2020
Минцифры: Полноценного "е-голосования" на местных выборах еще не будет
Минцифры: Полноценного "е-голосования" на местных выборах еще не будет
Суд избрал меру пресечения нардепу Софии Федине
Суд избрал меру пресечения нардепу Софии Федине
Боец UFC беспощадно нокаутировал звезду YouTube (Видео)
Боец UFC беспощадно нокаутировал звезду YouTube (Видео)
Звезда "Великолепного века" стал отцом во второй раз
Звезда "Великолепного века" стал отцом во второй раз

За растрату госсредств будут судит работников Национальной медакадемии

За растрату госсредств будут судит работников Национальной медакадемии
15:49 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Должностных лиц Института Национальной академии меднаук подозревают в растрате 10 миллионов гривень.

Перед судом предстанут должностные лица одного из отделений Института Национальной академии медицинских наук за растрату более 10 млн грн государственных средств. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Отмечается, что фигуранты совершили служебный подлог и растратили государственные средства, которые предназначались для реконструкции одного из отделений Института Национальной академии медицинских наук.

Следователи направили в суд обвинительный акт в отношении должностных лиц Института и предприятий-подрядчиков по фактам злоупотребления служебным положением.

В Херсонской области мать на улице обливала дочку холодной водой

"Злоумышленникам инкриминируют сразу три статьи Уголовного кодекса Украины - ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и 366 (служебный подлог). Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет", - добавили в полиции.

Напомним, пограничники Украины на границе с Польшей раскрыли незаконную схему по транспортировке товаров.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Полиция, Нацполиция, Академия медицинских наук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новое исследование: В недрах Луны нашлись остатки древней Тейи
02 Продукт для профилактики инфаркта и инсульта
03 Тест: Выберите драгоценный камень, чтобы получить характеристику Вашей личности
04 Назван орех, который защищает от вирусных инфекций
05 Врачи назвали продукты, очищающие сосуды
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Нардеп Федина: Дестабилизация в стране не входит в мои интересы
Дестабилизация в стране не входит в мои интересы - Федина
Опасный коронавирус: МАУ последовала рекомендациям правительства
МАУ последовала рекомендациям правительства
Обвал нефтяного рынка: АМКУ обратил внимание на АЗС
Обвал нефтяного рынка: АМКУ обратил внимание на АЗС
Какая будет весна в 2020 году - ранняя или поздняя
Какая будет весна в 2020 году - ранняя или поздняя
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь