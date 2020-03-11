Боевики на Донбассе снова стреляют из-за спин мирных людей

Новости Украины:Оккупанты в зоне ООС вновь возобновили обстрелы из-за спин мирного населения.

10 марта вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе прибегли к привычной манере ведения обстрелов из-за спин гражданского населения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"В штабе операции Объединенных сил с помощью геоинформационной системы была проведена реконструкция сегодняшнего обстрела противником автомобиля подразделения Объединенных сил из противотанкового ракетного комплекса", - говорится в сообщении.

Анализ траектории, рельефа местности и места попадания дает основания утверждать, что противник снова нарушил международное гуманитарное право – вел огонь с позиций, которые были расположены за домами мирных жителей.

Как отмечается, такие действия значительно усложняли задачу подразделениям ООС по нанесению прицельных ударов по огневым точкам российских оккупантов.

"Противник прекрасно понимает, что украинские защитники никогда не вели, не ведут и никогда не будут вести огонь по домам мирных жителей. Эти преступные действия характерны только для российских оккупационных войск", - подчеркивают в штабе ООС.

Как известно, 10 марта российские оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Пески.

В результате попадания противотанковой управляемой ракеты один украинский защитник погиб на месте. Впоследствии еще один военнослужащий скончался от полученных ранений. Семь военных получили ранения, еще одного защитника госпитализировали с боевым травмированием.

Кроме этого, в результате вражеского обстрела позиций ВСУ еще один военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирование.