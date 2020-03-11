В Винницкой области сотрудники ГСЧС достали со дна реки тело пропавшего рыбака

Новости Украины:На Винничине спасатели достали со дна реки тело пропавшего накануне рыбака.

В Винницкой области спасатели нашли на дне реки тело рыбака, пропавшего накануне.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в области.

"Накануне вечером местный житель пошел на реку Дохна в городе Бершадь рыбачить и исчез. На место вызова выехал дежурный караул Государственной пожарно-спасательной части №16 для проведения аварийно-спасательных работ по поиску пропавшего. Спасатели в 13:00 нашли тело мужчины в 70 метрах от берега на глубине 2,5 метра", - говорится в сообщении.

Указано, что от ГСЧС привлекалось три человека и одна единица спецтехники.

Как сообщалось ранее, в Черниговской области нашли тело одного из рыбаков, которые пропали в Киевском море.