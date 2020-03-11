В Ровно мужчине попавшему под колеса поезда отрезало ногу

Новости Украины:В Ровно мужчина споткнулся на перроне и попал под колеса поезда, пострадавшего доставили в больницу.

В реанимационном отделении сейчас находится 35-летний житель поселка Рафаловка, который вчера, 10 марта, попал под электропоезд сообщением "Сарны-Ковель".

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

Следственно-оперативная группа установила, что во время остановки на станции Рафаловка мужчина выходил из вагона именно в тот момент, когда электропоезд тронулся. Споткнувшись на перроне, он попал под колеса.

В результате наезда поезда потерпевшего доставили в больницу, где у него диагностировали геморрагический шок и травматическую ампутацию ноги.

В рамках досудебного расследования, начатого по факту нарушения правил безопасности на железнодорожном транспорте, по части 2 статьи 276 Уголовного кодекса Украины следователи Владимирецкого отделения полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.