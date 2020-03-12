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Четверг, 12.03.2020
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Карантин в столице: Власти приостановят занятия, работу театров и кинотеатров

Карантин в столице: Власти приостановят занятия, работу театров и кинотеатров
10:07 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Киеве ввели меры для снижения рисков распространения коронавируса в стране.

В Киеве с 12 марта вводят ограничительные меры в целях предупреждения распространения коронавируса. В частности, в столице приостановлено образовательный процесс в учебных заведениях всех типов и форм собственности, работу театров, кинотеатров и концертных учреждений. Об этом сообщает КГГА. 

Что касается приостановления образовательного процесса, то речь идет о заведениях среднего, дошкольного, внешкольного, профессионального (профессионально-технического) образования всех типов и форм собственности и высших учебных заведений.

Столичные учебные заведения должны организовать дистанционное обучение.

Украина на карантине из-за коронавируса: что происходит в регионах 

"Чтобы не сорвать сроки сдачи пробного ВНО, необходимо внести коррективы в учебные планы образовательных программ учебных заведений. Это же касается и специализированных учебных заведений, где были запланированы спортивные и творческие мероприятия, и высших учебных заведений", - отметил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Также с 12 марта Департамент культуры КГГА вводит ограничения на проведение массовых мероприятий.

"Временно останавливаем работу учреждений культуры, а именно: театров, кинотеатров и концертных учреждений в столице", - прокомментировала директор Департамента культуры Диана Попова.

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Кроме того, остановят свою работу художественные учебные заведения, находящиеся в подчинении Департамента культуры.

В то же время весь столичный общественный транспорт на период введения в городе ограничений и противоэпидемических мероприятий будет работать в обычном режиме. Дезинфекцию подвижного состава осуществляют ежедневно, отметили в КГГА. 

Также ограничивается проведение спортивных мероприятий; приостанавливается работа развлекательных центров; приостанавливается работа развлекательных зон в шопинг-молах; ограничивается проведение массовых мероприятий (более 60 человек), к участию в мероприятиях допускают только лиц, прошедших термометрию; не допускаются к работе работники предприятий и учреждений города Киева с признаками инфекционного заболевания.

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Ограничения в столице будут действовать с 00:00 12 марта до 31 марта.

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Киев, Украина, ВНО, КГГА, Карантин, Коронавирус.
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