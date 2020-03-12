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Львовские школы и детсады проработают еще два дня

Львовские школы и детсады проработают еще два дня
13:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости Украины:Во Львове учебные заведения уже закрыли на карантин, но школы и детсады еще подолжат работать два дня без организации учебного процесса.

Во Львове с 12 марта по 3 апреля учебные заведения всех типов и форм собственности закрыли на карантин, однако еще сегодня и завтра школы и детские сады города будут продолжать работать без организации образовательного процесса.

Об этом сообщает пресс-центр городского совета. 

"Четверг и пятница - переходный период. Мы понимаем, что не все имеют возможность сразу оставить детей дома, поэтому эти 2 дня школы и детские сады будут открыты. Большая просьба к работодателям - отнестись с пониманием к родителям, которые имеют несовершеннолетних детей, по возможности обеспечить работу на расстоянии", - отметил городской председатель Львова Андрей Садовый.

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Школы и университеты будут проводить обучение дистанционно.

Приостановлено проведение массовых мероприятий (более 200 человек) — в помещении или на улице. Речь идет как об ограничении проведения массовых мероприятий, например, на открытом пространстве, так и в помещении — залах или учреждениях. 

Сейчас в обычном режиме будут работать: библиотеки, городской молодежный центр, музеи (рекомендовано не проводить массовых групповых экскурсий). 

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В театрах, в концертных залах и Органном зале возможно проведение событий лишь до 200 человек.

11 марта в мэрии Львова состоялось внеочередное заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Комиссия приняла ряд мер, которые будут внедрены на территории города для защиты жителей от распространения респираторных заболеваний, в частности вируса Covid-2019.

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Украина, Львов, Заболевание, Заражение, Коронавирус.
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