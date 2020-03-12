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В столице из-за карантина проводят дезинфекцию городского транспорта

В столице из-за карантина проводят дезинфекцию городского транспорта
13:25 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:В столице Украины для предотвращения распространения коронавируса начали дезинфекцию общественного транспорта.

В Киеве с целью предотвращения возможному распространению коронавируса начали дезинфицировать общественный транспорт.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Так, в общественном транспорте столицы появились таблички с информацией о коронавирусе и его профилактике.

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В частности, в столичном фуникулере обрабатываются лестницы и перила дезинфицирующим средством, которое убивает не только вирусы, но и грибки. Поскольку запах средства не очень приятный, то вагоны поезда обрабатываются до начала его работы и после того, как фуникулер закрывается.

В целом такие меры применяются во всем общественном транспорте столицы – троллейбусах, трамваях и вагонах метро. Все это продлится до конца эпидемии, и не только коронавируса, но и ОРВИ.

Как сообщалось ранее, с 12 марта в столице вводят превентивные меры, чтобы обезопасить жителей от заболевания коронавирусом. В частности, ограничат образовательный процесс в учреждениях среднего и высшего образования, проведение массовых мероприятий.

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Также с сегодняшнего дня вводится всеукраинский карантин для противодействия коронавирусу COVID-19. Ограничения будут действовать три недели — с 12 марта по 3 апреля.

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Киев, Заболевание, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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