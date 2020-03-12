В столице из-за карантина проводят дезинфекцию городского транспорта

В Киеве с целью предотвращения возможному распространению коронавируса начали дезинфицировать общественный транспорт.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Так, в общественном транспорте столицы появились таблички с информацией о коронавирусе и его профилактике.
В частности, в столичном фуникулере обрабатываются лестницы и перила дезинфицирующим средством, которое убивает не только вирусы, но и грибки. Поскольку запах средства не очень приятный, то вагоны поезда обрабатываются до начала его работы и после того, как фуникулер закрывается.
В целом такие меры применяются во всем общественном транспорте столицы – троллейбусах, трамваях и вагонах метро. Все это продлится до конца эпидемии, и не только коронавируса, но и ОРВИ.
Как сообщалось ранее, с 12 марта в столице вводят превентивные меры, чтобы обезопасить жителей от заболевания коронавирусом. В частности, ограничат образовательный процесс в учреждениях среднего и высшего образования, проведение массовых мероприятий.
Также с сегодняшнего дня вводится всеукраинский карантин для противодействия коронавирусу COVID-19. Ограничения будут действовать три недели — с 12 марта по 3 апреля.