Карантин в столице: мэр Киева записал видеообращение

Новости Украины:Виталий Кличко ответил на главные вопросы киевлян о карантине.

Мэр Киева Виталий Кличко ответил на вопросы киевлян в социальных сетях в связи с введением в городе ограничительных мер.

Видеообращение мэра опубликовано в Facebook.

"Я хочу ответить на вопросы киевлян, которые мы получаем через Facebook. Будут ли дезинфицировать метро и автобусы. Хочу еще раз напомнить, что дважды в день мы дезинфицируем общественный транспорт в нашем городе", - сказал Кличко.

На вопрос, почему закрывают сады и школы, если дети не болеют, Кличко отметил, что по данным ВОЗ, которая 11 марта объявила пандемию, заболеваемость среди детей составляет до 3%. Но инфицированные дети все равно переносят вирус. Поэтому пребывание больших групп в закрытом пространстве представляет опасность.

Также Кличко объяснил зачем городу такие ограничительные меры, если в Киеве нет больных коронавирусом. "Многие мои коллеги из других стран акцентируют на том, что если бы вовремя приняли противоэпидемиологические меры, то ситуация в их странах выглядела бы сейчас иначе", - объяснил мэр причину введения ограничительных мер в Киеве.

Кроме этого, Кличко ответил на вопрос, что делать родителям, дети которых сегодня не посещают школы и детсады из-за противоэпидемических мер.

Им Кличко порекомендовал воспользоваться оплачиваемыми и социальными отпусками, правом на неполный рабочий день. "Здоровье дороже за временные неудобства. Несмотря на то, что смертность от коронавируса оценивается как невысокая, до 3%, его способность распространяться превышает показатели обычных вирусов. Кроме того, его последствия для организма до сих пор не изучены", - подчеркнул он.

Кличко также сообщил, что экспресс-тесты на выявление коронавируса уже в Киеве. Город уже получил половину из 5-ти тысяч быстрых тестов, которые заказал. Ожидается следующая партия. Тесты на коронавирус киевлянам с подозрением на заболевание будут делать в медучреждениях столицы.

Как сообщалось, в Киеве с 12 марта ввели ограничительные меры в целях предупреждения распространения коронавируса. Соответствующее решение приняла Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.