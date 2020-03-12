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На Житомирщине коронавирусом заразилась 71-летняя жительница

На Житомирщине коронавирусом заразилась 71-летняя жительница
22:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В Житомирской области у женищины обнаружили коронавирус.

В Житомирской области обнаружили случай заболевания коронавирусом COVID-19 у 71-летней женщины, которая, по предварительной информации, недавно вернулась из Польши, сообщил в ходе брифинга глава ОГА Виталий Бунечко.

"Проинформировали, что женщина сначала гостила у родственников во Львове, а потом вернулась домой в Радомышль. Сейчас 71-летняя пенсионерка срочно госпитализирована и изолирована", - сказано в сообщении пресс-службы ОГА.

Отмечается, что по информации Государственной пограничной службы, 1 марта пациентка вернулась из Польши. Как сообщили в ОГА, женщину доставили в инфекционное отделение в Радомышле. Все лица, которые с ней контактировали, устанавливаются, ее близкие находятся под контролем врачей в обсервации в собственном доме. Сейчас симптомов у родных больной не выявлено.

В свою очередь начальник управления здравоохранения ОГА Николай Суслик отметил, что женщина находится на лечении.

"Пациентка имеет лабораторно подтвержденный диагноз, врачи обнаружили осложнения - воспаление легких. Проводится необходимое симптоматическое лечение.

В ОГА подчеркнули, что за состоянием здоровья всех контактных лиц с инфицированной женщиной следят медики. Бунечко заверил, что медицинские работники в области знают как действовать при обнаружении коронавирусной инфекции.

Кроме того, глава ОГА сообщил, что с завтрашнего дня будет объявлена чрезвычайная ситуация природного характера, объектового уровня в Радомышле, что несет локальный характер. Сюда входит закрытие всех развлекательных заведений и учреждений образования с 12 марта.

Ранее сообщалось, что 12 марта в Украине зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции - у женщины из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Телеграм-канале "Коронавирус_інфо".

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Житомир, Коронавирус, Виталий Бунечко, Covid-19.
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