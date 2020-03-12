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Минздрав рассказали о состоянии инфицированного коронавирусом мужчины

Минздрав рассказали о состоянии инфицированного коронавирусом мужчины
22:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Инфицированный коронавирусом житель Черновицкой области в стабильном состоянии.

Инфицированный коронавирусом COVID-19 второй житель Черновицкой области, чья жена ранее вернулась из Италии, сейчас находится в стабильном состоянии, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Мужчине из Черновицкой области 64 года, сейчас его состояние стабильное. Его жена, вернулась из Италии в течение последних 14 дней, была единственным человеком, с которым инфицированный пациент тесно контактировал", - говорится в сообщении ведомства на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что вернувшаяся из Италии женщина чувствует себя хорошо, у нее нет признаков острых вирусных заболеваний, ей проводят лабораторные тесты и исследования.

Напоминаем, что 12 марта в Украине зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции - у женщины из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Телеграм-канале "Коронавирус_інфо".

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Украина, Больница, Вирус, Коронавирус.
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