В Радомышле объявят чрезвычайную ситуацию

Новости Украины:В связи с коронавирусом у 70-летней женщины, в городе Радомышль объявят чрезвычайную ситуацию.

В городе Радомышль на Житомирщине, где в 70-летней женщины обнаружили первый в области случай заболевания коронавирусом, объявят чрезвычайную ситуацию.

Об этом во время брифинга сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко, сообщает корреспондент Укринформа.

"Завтра будет объявлено чрезвычайное положение природного характера объектового уровня, во время которого будет рекомендовано закрыть все увеселительные заведения в городе Радомышль", - сказал Бунечко.

По его словам, такая ситуация вводится лишь в Радомышле для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Напоминаем, в Радомышле на Житомирщине с коронавирусом госпитализировали 70-летнюю женщину, которая вернулась из Польши. Известно, что с симптомами болезни она посещала церковь.

По состоянию на 21.00 12 марта, по данным Исследовательского центра системных наук и инженерии Университета Джонса Хопкинса, в целом в мире инфицировано этим вирусом 127 863 человек, умерли от него 4718 человек, а число тех, кто выздоровел, составляет 68310.

В Украине сейчас уже подтверждено 3 случая заражения новым типом коронавируса. С 12 марта по всей стране введен карантин.

11 марта ВОЗ официально признала коронавирус глобальной пандемией.