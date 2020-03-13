В зоопарке Одессы тигренок вышел на первую прогулку (Видео)

В сети появилось умилительное видео с новорожденным тигренком, которого вывели на первую прогулку в общий вольер. Видео опубликовано на Youtube-канале Одесского зоопарка. На кадрах видно, как двухмесячный тигренок робко выходит в большой вольер. Мама-тигрица играет с малышом, после чего они покидают вольер.