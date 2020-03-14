Боевики обстреляли позиции ВСУ: есть раненый

Новости Украины:Оккупанты вновь обстреляли позиции украинских военных.

13 марта российско-оккупационные войска в очередной раз совершили обстрелы позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Крымское.

Об этом сообщили в штабе сил ООС.

"Противник вел обстрелы из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в результате чего один украинский защитник получил касательное осколочное ранение головы. Военного доставили в медицинское учреждение и оперативно оказали помощь", - говорится в сообщении.

В ООС уверяют, что украинцы дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ.

Кроме этого, российские оккупанты в очередной раз совершили обстрел участка разведения №3 Богдановка-Петровское из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

"Такие провокационные действия вооруженных формирований Российской Федерации в указанном районе вполне очевидно имеют целью заставить подразделения Объединенных сил открывать огонь в ответ, чтобы в дальнейшем обвинить наших защитников в срыве Минских договоренностей", - сообщили в штабе ООС.