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Садовый прокомментировал введение карантина во Львове

Садовый прокомментировал введение карантина во Львове
05:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Андрей Садовый подробно рассказал о карантине во Львове.

Во Львове 13 марта 2020 года состоялось заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям, во время которого закрыли все кинотеатры, театры, крупные спортивные комплексы, не будут проводиться конференции и форумы.

Об этом в эфире 24-го канала рассказал мэр Львова Андрей Садовый.

Городской голова отметил, что люди с пониманием отнеслись к такому решению. Он добавил, что попросил владельцев продуктовых магазинов и аптек продолжать работу в привычном режиме, или даже работали круглосуточно.

Также Садовый сообщил, что власти выделили дополнительно из резервного фонда 50 миллионов гривен, в частности, на аппараты ИВЛ (искусственной вентиляции легких). Во Львове сейчас их почти 100, но, по его словам, за 2 – 3 недели может возникнуть потребность в большем количестве. Однако, главной задачей остается их купить.

"Потому что их нет в свободной продаже. Склады, фактически, пусты. Ожидаем содействия от Министерства здравоохранения", – пояснил мэр Львова.

Он отметил, что власть работает над расширением количества коек в больницах.

"Сейчас готовы 300 коек, которые размещены в инфекционной больнице. Мы работаем немножко на опережение, потому что штаб, который работает во Львове уже 2 недели, анализирует ситуацию, в частности, и в других городах мира. Мы очень часто даже идем на пол шага вперед, – рассказал Садовый

Мэр отметил, что Львов – один из крупнейших городов на пути из ЕС. Он также поддерживает решение о закрытии въезда для иностранцев, и считает это своевременным.

"И то, что введен карантин, это своевременное решение, потому что лучше не заболеть, чем потом героически лечиться", – отметил Садовый.

Он добавил, что в это время очень важно понимать, что здоровый образ жизни, нормальный сон, здоровая еда – это те вещи, которые усиливают нашу иммунную систему. "Этот мир не просто изменится – мы его не узнаем. То, что было до этого времени, это будет совершенно другая реальность, которую мы даже не можем представить", – прокомментировал мэр Львова.

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Львов, Андрей Садовый.
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