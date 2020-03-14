Госпитализация юноши на КПВВ "Краковец": коронавирус не обнаружен

Новости Украины:В пункте пропуска "Краковец" госпитализировали юношу, коронавирус не найден.

У юноши из Черновицкой области, госпитализированного в пункте пропуска "Краковец", коронавирус не обнаружен, сообщил заместитель главы Львовской областной государственной администрации Иван Собко на своей странице в соцсети Фейсбук.

По его данным, сегодня при въезде микроавтобуса из Германии через пункт пропуска "Краковец" , 19-летний юноша пожаловался на высокую температуру и боль в горле. Его отвезли каретой скорой помощи в Яворовскую центральную районную больницу, а восьмерых его спутников изолировали до решения медиков.

Позже юношу направили в областную инфекционную больницу. По состоянию на 16:00 больному провели анализ и выяснили, что у него грипп "А", а не коронавирусная инфекция.