В Харькове провели акцию ко Дню добровольца (Фото)

Новости Украины:В Харькове активисты выступали против Минских договоренностей.

В Харькове прошла акция ко Дню добровольца "Защитим своих защитников", на которой активисты выступали против подписанных в Минске договоренностей.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Участники акции держали в руках государственные флаги Украины, флаги с атрибутикой патриотических организаций, а также плакаты с призывами: "Нет - государственной измене", "Нет - капитуляции", "Тоталитаризм - более тяжелая болезнь, чем коронавирус", "Мозги более необходимы, чем маски", "Зараза - это агрессия России!".

Некоторые участники - в медицинских масках. Волонтеры раздали маски всем желающим и объяснили, что акция не нарушает запрет Харьковского горсовета на собрание более 60 человек в одном месте, потому что проходит не в помещении, а под открытым небом.

Звучало хоровое исполнение гимна Украины, участники скандировали "Слава Украине - Героям слава!", "Добровольцам - спасибо!".

"Если вчера мы планировали акцию как чествование земляков-добровольцев и волонтеров, то сегодня к этой цели добавили еще одну: предупредить центральную власть, что мы против примирения с врагом. Подписанные в Минске договоренности - это прямая государственная измена, благодаря ей Россия как страна-агрессор вышла за пределы войны и стала наблюдателем за "внутренним украинским конфликтом". Поэтому мы настаиваем, чтобы все участники договоренностей в Минске со стороны Украины были арестованы по уголовной статье, связанной с государственной изменой", - сказал с трибуны акции ее соорганизатор, лидер харьковской организации партии "Демократическая топор" Никита Соловьев.

Участники акции отреагировали на его выступление скандированием "Слава Украине - смерть врагам!".

Бойцы добровольческих батальонов вспоминали как 14 марта 2014 года ушли на фронт, а волонтеры - как в составе харьковской бригады помогали украинским военным и переселенцам.

Инцидентов во время акции не зафиксировано.

Напоминаем, на очередном заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе в Минске 11 марта, на котором присутствовали руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации Президента России Дмитрий Козак, была достигнута договоренность о введении Консультативного совета в составе политической подгруппы ТКГ после консультаций с представителями ОБСЕ, Французской Республики и ФРГ о выполнении договоренностей, достигнутых во время саммита в нормандском формате.

По словам Ермака, на заседании ТКГ не было сделано никаких шагов, которые сегодня создавали бы правовое поле для признания представителей ОРДЛО.

13 марта представители политической партии "Слуга народа" заявили о недопустимости участия представителей ОРДЛО в переговорах Украины с РФ в рамках Трехсторонней контактной группы.