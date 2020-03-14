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В Киеве задержали шестерых контрабандистов наркотиков (Фото и видео)

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В Киеве задержали шестерых контрабандистов наркотиков (Фото и видео)
22:55 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: СБУ

Новости Украины:СБУ остановила работу транснациональной организованной группировки, которая проводила контрабанду наркотиков.

Служба безопасности Украины блокировала в Киеве деятельность транснациональной организованной группировки, которая специализировалась на контрабанде и сбыте оптовых партий наркотических средств.

Как сообщает пресс-центр СБУ, по данным следствия, участники группы наладили незаконную переправку в Украину кокаина, психотропного вещества МДМА «экстази» и канабиса из некоторых стран Латинской Америки и Европы. Полученный из-за границы товар фигуранты реализовывали на территории Киева и Киевской области.

Также участники группировки из наркокурьеров контрабандно перемещали наркотики в одну из стран Ближнего Востока.

«В ходе 14 обысков в квартирах, офисных помещениях и автомобилях фигурантов сотрудники СБУ изъяли большое количество наркотических средств и наркотических веществ. Стоимость обнаруженного у злоумышленников товара на «черном рынке» составляет почти 2,5 млн грн», - говорится в сообщении.

Также установлено, что фигуранты организовали в Киеве деятельность подпольного колцентра. Там дельцы занимались незаконным получением денег за проведение валютно-финансовых махинаций с реквизитами банковских карт жителей стран ЕС и Африки.

Правоохранители задержали в Киеве шестерых участников группировки.

Задержанным объявили о подозрении по ч.3 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

После проведения соответствующих экспертиз и комплекса следственных действий будет решаться вопрос о привлечении злоумышленников к ответственности за совершение преступлений в составе организованной группы по ч.3 ст.28 Уголовного кодекса Украины, добавили в СБУ.

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Киев, СБУ, Контрабанда, Столица.
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