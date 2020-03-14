На Закарпатье задержали инспектора пограничного контроля (Фото)

Новости Украины:На Закарпатье инспектор пограничного контроля способствовал контрабанде почти 4 тысяч пачек сигарет.

На Закарпатье задержали инспектора пограничного контроля отдела пограничной службы «Тиса» во время получения взятки за нелегальную переправку через государственную границу почти 4 тысяч пачек табачной продукции.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Согласно предварительной версии следствия, инспектор наладил механизм получения неправомерной выгоды. За различные суммы взяток он «гарантировал» беспрепятственное перемещение сигарет в страны ЕС в обход установленных пунктов пропуска. Для этого чиновник предоставлял контрабандистам информацию о времени и месте размещения пограничных нарядов.

Правоохранители задержали инспектора соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины во время очередного получения взятки.

В рамках уголовного производства, открытого по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, задержанному объявлено о подозрении.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению и привлечению к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности, сообщили в пресс-центре.