В столице стартовала санобработка дорог, мостов и путепроводов

Новости Украины:Киевские коммунальщики уже начали санобработку дорог, мостов и путепроводов.

Коммунальные предприятия, подчиненные Департаменту транспортной инфраструктуры, усилили меры по санитарной обработке дорог, искусственных сооружений и городского общественного транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Александра Густелева.

Также, отметил он, дезинфекцию транспортных средств осуществляют все частные перевозчики, маршрутные автобусы которых курсируют в столице.

«Сегодня предприятия, подчиненные коммунальной корпорации «Киевавтодор», начали мытьё дорог, мостов и путепроводов моющими средствами», - отметил чиновник.

Кроме того, по его словам, коммунальные предприятия столицы осуществляют дезинфекцию остановочных комплексов и подземных пешеходных переходов: обрабатывают поручни, перила, скамейки, лифты.

«Такая дезинфекция проводится во всех районах Киева. Также обязательно контролируется состояние здоровья работников всех предприятий - перед сменой они проходят тщательный медосмотр с температурным скринингом», - добавил Густелев.