В столице горел ангар на территории химзавода (Фото)

Новости Украины:В Киеве ликвидирован пожар на территории химзавода.

В Киеве произошел пожар в складском здании на территории химзавода ООО «Украгросинтез».

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, возгорание произошло сегодня в 16:01 в Деснянском районе по улице Красноткацкая, 61.

Площадь пожара составила около 1 тысячи квадратных метров.

«Здание металлическое, угрозы распространения огня не было. Жертв и пострадавших нет», - говорится в сообщении.

В 17:03 пожар был локализован, а в 17:19 ликвидирован.

В тушении пожара были задействованы 45 человек и 12 единиц техники ГСЧС.