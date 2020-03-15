На Херсонщине предотвратили вывоз за границу респираторов на $40 тысяч

На Херсонщине полиция предотвратила вывоз в другую страну респираторных масок стоимостью свыше $40 тысяч.
Об этом сообщает ГУ Нацполиции в области.
"Сегодня, 14 марта, полицейские получили информацию, что представитель одной частной фирмы планирует пассажирским рейсом вывезти за пределы государства через международный аэропорт "Херсон" груз, который в настоящее время может подпадать под запрет экспортирования", - говорится в сообщении.
Как выяснилось, фирма собиралась отправить за границу 21 тысячу респираторных масок заявленной стоимостью свыше 40 тысяч долларов.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364-1 УК (злоупотребление полномочиями служебным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы).
35 коробок с товаром временно изъяты, отмечают в полиции.
Проводятся первоочередные следственные действия, назначено проведение необходимых экспертиз.