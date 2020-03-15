Скачать
Воскресенье, 15.03.2020
Кабмин просит авиаперевозчиков не повышать цены на билеты
Кабмин просит авиаперевозчиков не повышать цены на билеты
Борьба с коронавирусом: Австрия подключает армию
Борьба с коронавирусом: Австрия подключает армию
Усик рассказал о взаимоотношениях с братьями Кличко
Усик рассказал о взаимоотношениях с братьями Кличко
Dongfeng рассекретил экстерьер своего нового кроссовера Yixuan RV
Dongfeng рассекретил экстерьер своего нового кроссовера Yixuan RV

На Херсонщине предотвратили вывоз за границу респираторов на $40 тысяч

Смотрите фото (3)
На Херсонщине предотвратили вывоз за границу респираторов на $40 тысяч
01:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Нацполиция

Новости Украины:Полиция заблокировала вывоз за пределы государства респираторов на миллион гривень.

На Херсонщине полиция предотвратила вывоз в другую страну респираторных масок стоимостью свыше $40 тысяч.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в области.

"Сегодня, 14 марта, полицейские получили информацию, что представитель одной частной фирмы планирует пассажирским рейсом вывезти за пределы государства через международный аэропорт "Херсон" груз, который в настоящее время может подпадать под запрет экспортирования", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, фирма собиралась отправить за границу 21 тысячу респираторных масок заявленной стоимостью свыше 40 тысяч долларов.

 

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364-1 УК (злоупотребление полномочиями служебным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы).

35 коробок с товаром временно изъяты, отмечают в полиции.

Проводятся первоочередные следственные действия, назначено проведение необходимых экспертиз.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Полиция, Херсонщина, Респиратор, Нацполиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какая вы хозяйка, мама и жена: простой психологический тест
02 Коронавирус в Украине: Зеленский ввел в действие решение СНБО
03 Пикеты против политических репрессий: в Москве задержаны десятки активистов (Видео)
04 Жгли файеры и пели гимн: более тысячи добровольцев собрались под посольством РФ в Киеве (Видео)
05 Коронавирус "помог" решить политический кризис в Румынии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Азовском море пропали трое рыбаков
В Азовском море пропали трое рыбаков
В столице горел ангар на территории химзавода (Фото)
В столице горел ангар на территории химзавода (Фото)
Обстрел американской базы в Ираке: ранены пять человек
Обстрел американской базы в Ираке: ранены пять человек
Звезды &quot;Сумерек&quot; появились на вечеринке в Лос-Анджелесе (Фото)
Звезды "Сумерек" появились на вечеринке в Лос-Анджелесе (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь